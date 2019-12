Sondaggio: Top e Flop Milan, vota il migliore del 2019

NEWS MILAN – Il 2019 va agli archivi come un’annata non troppo positiva, anche se alcuni miglioramenti ci sono stati. Tra alti e bassi, il Milan di Gattuso è arrivato a sfiorare il quarto posto e la qualificazione in Champions, obiettivo che oggi sa di mission impossible. In particolare, la seconda parte dell’anno non è stata particolarmente fortunata, con la partenza lenta in campionato, l’esonero di Giampaolo e l’arrivo di Pioli. A risentire dei tanti cambiamenti sono stati anche i giocatori. L’esempio principale è Piatek, cecchino nella parte finale della stagione 2018/9 e fantasma nell’inizio di quella successiva. Allora vi chiediamo: chi promuovete in questo 2019? Abbiamo selezionato qualche nome. Votate il vostro preferito nelle prossime schede.

Scheda 1 di 5