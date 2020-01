Sondaggio: Top e Flop, dai un voto al 2019 del Milan

SONDAGGIO – Il 2019 è praticamente in chiusura. E come spesso capita, è tempo di bilanci. Vi chiediamo in tutta onestà di dare un voto da 1 a 10 all’annata rossonera, mettendo insieme la seconda parte della stagione 2018/19 e la prima del 2019/20. Che voto dareste al Milan? Abbiamo individuato varie aree su cui esprimersi: la proprietà (Elliott), la dirigenza (Gazidis), gli uomini mercato (Maldini, Boban, Massara), i giocatori (tutti, senza alcuna distinzione), al gioco espresso (complessivamente), ai risultati raggiunti. Scorri le schede e vota!

