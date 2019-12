Senderos si ritira: “Non vedo l’ora che inizi il prossimo capitolo”

NEWS MILAN – “lo scorso fine settimana ho giocato la mia ultima partita da calciatore professionista. Da bambino sognavo di avere l’opportunità di giocare insieme e contro i migliori, non potrei essere più grato per le opportunità che ho avuto negli anni. Grazie un milione di volte, non vedo l’ora che inizi il prossimo capitolo”.

Phil Senderos tramite il suo profilo ‘Twitter’ ha annunciato il ritiro da calciatore professionista. Il difensore svizzero, classe 1985, era in attività al Chiasso: nella sua carriera ha giocato con diversi club di Premier League, tra cui l’Arsenal: 64 presenze e 4 reti.

Proprio dal club londinese nel 2008 è passato in prestito al Milan, facendo il suo esordio contro il Braga in Champions League. A causa di diversi problemi fisici il centrale difensivo non fu poi riscattato dai rossoneri e chiuse la sua stagione con sole 14 presenze.

