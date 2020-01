Milan Femminile, Čonč compie 27 anni: gli auguri social del club rossonero

NEWS MILAN – Oggi, mercoledì 1° gennaio 2020, giorno di Capodanno, la centrocampista Dominika Čonč, slovena classe 1993, compie 27 anni. Il Milan, attraverso un post pubblicato sul proprio account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘, le ha augurato un felice primo compleanno in maglia rossonera!

Čonč, che gioca anche nella Nazionale del suo Paese, ha indossato, in carriera, le maglie di Maribor, Krka e Pomurje in patria; del Fortuna Hjørring in Danimarca; dell’Espanyol e del Málaga in Spagna prima di trasferirsi al Milan Femminile la passata estate. In questa stagione, la Čonč si è fatta notare per una doppietta nel derby della Serie A Femminile contro l’Inter Women neo-promossa.

Intanto, sempre oggi, compie gli anni un eroe del Milan degli Immortali, l’ex centrocampista offensivo Alberico Evani: per ripercorrere la sua carriera, continua a leggere >>>

