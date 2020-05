SONDAGGIO – Futuro Romagnoli, rinnoverà con il Milan? Vota!

MILAN NEWS – Il futuro di Alessio Romagnoli sarà ancora legato al Milan? Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022, ma questa estate lui e il club dovranno decidere cosa fare. Rinnovare per altri anni, almeno fino al 2024 o 2025, oppure pensare alla cessione. Se mai si dovesse optare per quest’ultima opzione, bisognerà valutare le offerte da subito.

Secondo voi quale sarà il futuro dell’attuale capitano del Milan? Romagnoli in passato ha dimostrato attaccamento e rispetto per i colori rossoneri, rinnovando nel periodo più delicato della storia recente, ovvero al termine della gestione cinese con Mirabelli e Fassone, quando le certezze sul futuro del Milan erano pochissime. Adesso cosa succederà?

