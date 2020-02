SONDAGGIO – Boban vs Gazidis, Milan diviso a metà: da che parte state?

NEWS MILAN – Intervista importante rilasciata questa mattina da Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola. Dichiarazioni pesanti che, di fatto, hanno certificato la spaccatura all’interno del management del club di Via Aldo Rossi.

Da una parte, Boban e l’amico Paolo Maldini, direttore tecnico del club rossonero; dall’altra, invece, Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, uomo di fiducia del fondo Elliott Management Corporation che, in questi ultimi mesi, sembra aver portato avanti un progetto ‘parallelo’ per il futuro del Milan.

Un progetto che vedrebbe l’approdo in rossonero di Ralf Rangnick, tedesco, attuale capo dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘, nonché ex allenatore di Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, nel ruolo di ‘deus ex machina‘ tra panchina e calciomercato, e di Michael Emenalo, già dirigente al Monaco ed al Chelsea.

A questo punto appare evidente come, in casa rossonera, sia impossibile una convivenza tra le due anime distinte e separate: a fine stagione, comunque vada a finire il campionato, le strade dei dirigenti si separeranno. Chi resterà al timone comanderà, pertanto, sul futuro del Milan a breve-medio termine.

Noi di ‘PianetaMilan.it‘ chiediamo a voi, tifose e tifosi rossoneri, di esprimere la vostra opinione su quanto sta accadendo al Diavolo e di farci sapere da che parte state. Votate, quindi, il sondaggio qui di seguito e, se vi va, motivate la vostra scelta nei commenti a questo articolo!

