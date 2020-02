Zambrotta oggi compie 43 anni: gli auguri del Milan sui social

NEWS MILAN – Quest’oggi celebriamo il compleanno di Gianluca Zambrotta, nato il 19 febbraio 1977 a Como (CO). Il Milan gli ha fatto gli auguri con un post sui propri canali social.

Zambrotta è considerato uno dei calciatori di fascia più forti di sempre e nel corso della sua carriera ha giocato indistintamente sia a destra che a sinistra. Egli ha indossato la maglia del Milan per 4 stagioni (dal 2008 al 2012) vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Con i rossoneri in totale è sceso in campo per 107 volte realizzando anche 2 gol.

Ricordiamo anche che con la Nazionale Italiana, Zambrotta si è laureato campione del mondo vincendo i mondiali disputati in Germania nel 2006.

