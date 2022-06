Adli saluta il Bordeaux: “Grazie, anche se ho sfiorato la depressione”

Yacine Adli, centrocampista francese, ha salutato il Bordeaux, squadra in cui ha trascorso una stagione in prestito, e si unirà al Milan

Acquistato la scorsa estate dal Milan, Yacine Adli è stato subito ceduto in prestito al Bordeaux. Dopo una stagione complicata per i Girondini, retrocessi in Ligue 2 e poi d'ufficio in National (terza divisione), l'ex Paris Saint-Germain ha salutato il club. Attraverso un lungo messaggio postato sui suoi social, Adli ripensa agli ultimi mesi complicati, evocando in particolare una depressione, ma ringraziando anche i tifosi, i compagni ed un amico "speciale".

Il messaggio di Adli sui social

"Prima di aprire una nuova pagina, vorrei ringraziare i GIRONDINS DE BORDEAUX. Grazie a questa istituzione per avermi dato l'opportunità di migliorarmi come giocatore ma soprattutto come uomo. Abbiamo tutti vissuto insieme molti momenti difficili e continuiamo a viverli, ma contro ogni previsione, abbiamo sempre sentito l'amore e la dedizione del popolo del Bordeaux per garantire che il club torni al posto che gli compete. Sfortunatamente, noi giocatori abbiamo fallito, possiamo trovare molte cause per questo, ma la realtà e che abbiamo fallito insieme.

A prescindere dalle parole e dai pensieri, questo club mi ha sempre fatto vibrare perché lo amo e continuerò ad amarlo per tutta la vita. Non mi vergogno a dire che questo club, almeno alcune persone in questo club, mi hanno fatto toccare la depressione, ma molti mi hanno dato tanto amore. Quindi per questo vorrei ringraziare: Ange, Manet, Nathalie, Thierry, DD, Jacques, Fabien, Titi Delmeule, Hervé, Julien, Alexis, Margaux, Axelle, Bruno, David, Eric, Alex, Jeremy, Neuq, Paul. Sicuramente ne dimenticherò alcuni e mi dispiace, ma quelle sono le persone nell'ombra che si sacrificano per noi e ci portano tutto il loro amore, quindi grazie per questo. Siete l'anima di questo club, il vostro club, quello per cui date la vita.

Vorrei anche ringraziare tutti coloro che mi hanno dato tutta la loro fiducia per potermi esibire in campo. Per questo, grazie a Paulo Sousa e al suo staff che mi hanno permesso di esordire in Ligue 1, grazie a Jean-Louis Gasset e al suo staff che sono gli artefici dei miei progressi e grazie a Vladimir Petkovic e al suo staff per avermi fatto diventare un esperto giocatore (fornendo 8 assist – il totale più alto per me finora). Vorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra per i momenti passati insieme, purtroppo pochi istanti di felicità, ma auguro a tutti una buona carriera.

Impossibile scrivere questo messaggio senza inviare il mio più grande pensiero ai tifosi. I nostri sostenitori che ci hanno dato il loro sostegno ovunque e in ogni momento. Nonostante tutti i momenti difficili, avete dimostrato un amore incrollabile per il vostro club perché più che mai avete dimostrato che senza di voi la vita del club non sarebbe la stessa. Avrei tanto voluto ricambiare l'amore che mi avete dato ma purtroppo non ci sono riuscito o almeno solo in parte. Per questo mi scuso e vi auguro davvero di tornare al vostro posto molto presto perché ve lo meritate e soprattutto questo CLUB se lo merita.

Alla fine, al ritorno dalle vacanze, ho saputo della morte di Jean Michel. Vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze ai suoi cari. Jean Mi era un appassionato del suo club, a volte mi raccontava delle sue trasferte tempestose anche pericolose, mi raccontava della sua intesa con i nostri tifosi, dell'atmosfera al Lescure e anche delle sue gioie durante i tanti titoli. Per tutti questi momenti di condivisione ti ringrazio mio Jean Mi, Pace alla tua Anima.

Per sempre, GRAZIE. Yacine Adli".