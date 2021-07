Vlasic, spunta il like al profilo del Milan: indizio di mercato? (FOTO)

Curiosità da non sottovalutare che riguarda Nikola Vlasic, obiettivo di mercato rossonero. Spunta il like al profilo Instagram del Milan

Negli ultimi giorni di mercato, in orbita Milan, è entrato prepotentemente il nome di Nikola Vlasic. I rossoneri stanno cercando un sostituto di Hakan Calhanoglu e il suo profilo sta scalando le gerarchie della dirigenza. Dalla Russia parlano addirittura di affare fatto, ma l'indiscrezione per il momento non sembra avere conferme. Arrivano però conferme sulla volontà del croato di vestire la maglia del Diavolo. Come si può notare, scrutando nel suo profilo Instagram, Vlasic segue il profilo ufficiale del Milan. Soltanto una coincidenza? Potrebbe essere, ma la sua parsimonia nello scegliere chi seguire fa pensare a qualcosa di diverso. Il giocatore, infatti, segue soltanto l'Hajduk Spalato (sua ex squadra) e Il CSKA Mosca (quella attuale) come squadre di club. Manca all'appello, ad esempio, l'Everton, nonostante la sua avventura in Inghilterra. Soltanto una coincidenza? Staremo a vedere. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: avanti tutta per Ballo-Touré, fatta per Vlasic?