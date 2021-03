Verona-Milan, Dalot sui social

“Il primo gol in Serie A non si scorda mai”. Così Diogo Dalot ha voluto celebrare la sua prima marcatura in campionato. Una rete che ha permesso al Milan di mettere in banca un risultato comunque mai messo in discussione. L’improvvisa indisponibilità di Theo Hernandez lo ha catapultato in campo dal primo minuto con risultati soddisfacenti. Ecco il video pubblicato sul suo profilo Instagram.