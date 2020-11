Udinese-Milan, Romagnoli: “Più forti di tutto”. Il post social | News

Udinese-Milan, la gioia di Romagnoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una vittoria sofferta, contro un avversario tosto, in una giornata non troppo positiva. La squadra di Stefano Pioli, in occasione di Udinese-Milan, è però riuscita ugualmente a conservare il primo posto in classifica. Una partita che, dopo il rigore procurato da Alessio Romagnoli e trasformato da Rodrigo De Paul, si era messa decisamente in salita. Ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic a togliere le castagne dal fuoco, ma il rigore concesso dall’arbitro Di Bello poteva davvero compromettere il risultato. Il protagonista dell’episodio, Romagnoli, è ritornato sull’accaduto su Instagram, mostrandosi leggermente polemico con un eloquente ‘Più forti di tutto’. Il capitano ha poi rassicurato i tifosi, perché la squadra ‘è pronta a prendersi con i denti tutti gli obiettivi’. Il post.