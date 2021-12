Udinese-Milan, Deulofeu: “Un’opportunità per dare tutto e vincere”

Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese ed ex del Milan, ha commentato su 'Instagram' l'esonero di mister Luca Gotti e la situazione friulana

Gerard Deulofeu , attaccante spagnolo dell' Udinese ed ex del Milan , ha affidato al suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram' il suo pensiero sull'esonero di mister Luca Gotti . Il quale, come noto, per Udinese-Milan di sabato sera alla 'Dacia Arena' sarà sostituito ad interim dal suo vice, Gabriele Cioffi .

"Situazione difficile, però dal mio punto di vista un'opportunità per metterci la faccia e dare tutto per vincere sabato", ha scritto Deulofeu. Il quale, nei giorni scorsi, ha ricordato di essere rimasto molto legato al Milan. In rossonero dal gennaio al giugno 2017, l'ex Barcellona ed Everton realizzò 4 gol in 18 gare tra Serie A e Coppa Italia.