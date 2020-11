Brahim Diaz commenta il gol di Ibra

UDINESE MILAN ULTIME NEWS – Al termine della gara vinta 2-1 contro l’Udinese, Brahim Diaz ha commentato il risultato del match sui social. In particolare il talento spagnolo del Milan ha detto la sua sul gol vittoria di Zlatan Ibrahimovic: “Spettatore in prima fila dello spettacolo di Benjamin Button”, come ironicamente si è definito lo stesso svedese da un po’ di tempo a questa parte.

