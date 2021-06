Tomori saluta il Chelsea: “Posso dirvi solo grazie, mi mancherete”

Fikayo Tomori, dopo il riscatto esercitato da parte del Milan, ha salutato così il Chelsea attraverso il proprio profilo Instagram

Fikayo Tomori, dopo il riscatto esercitato da parte del Milan, ha salutato così il Chelsea attraverso il proprio profilo Instagram: "Wow.. da dove inizio? Un club in cui ho giocato da quando avevo 8 anni. Crescere attraverso tutte le fasi dell'accademia mi ha aiutato a crescere come giocatore e come persona. Ho vinto vari trofei in tutte le fasi del settore giovanile, ho fatto il mio debutto a Stamford Bridge, ho avuto la possibilità di giocare in Premier League e Champions League; le cose che sognavo da bambino. Tutto quello che posso dire è grazie. A tutto lo staff dell'Accademia che mi ha portato a questo punto, a tutti i miei compagni di squadra, a TUTTI i tifosi e al Chelsea Football Club. Mi mancherete". Questo il comunicato del Milan sull'acquisto di Fikayo Tomori