Tomori accoglie Abraham: “Non possiamo stare lontani, ora siamo rivali”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha dato il benvenuto in Serie A all'ex compagno al Chelsea Tammy Abraham, passato alla Roma

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha dato il benvenuto in Serie A all'ex compagno al Chelsea Tammy Abraham, passato alla Roma. Il centravanti inglese è l'acquisto più caro della storia giallorossa. Il rapporto di amicizia tra Tomori e Abraham perdura sin dai tempi del Chelsea. Così il difensore rossonero ha accolto il nuovo attaccante della Roma con un post su Instagram: "Non possiamo stare lontani l'uno dall'altro. Il viaggio continua fratello, sono così felice per te! La fatica non si ferma e Dio coronerà i tuoi sforzi con successo. Ma ora.. siamo rivali. Ti voglio bene fratello. Ci vediamo presto". Le top news sul mercato del Milan: fatta per Florenzi, arriva anche Vlasic?