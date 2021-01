Theo Hernandez: “Ora e sempre forza Milan! Sarà il nostro anno”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il terzino del Milan Theo Hernandez ha augurato felice anno nuovo ai tifosi rossoneri: ecco il post su Twitter. “Ora e sempre forza Milan! Il 2021 sarà il nostro anno! Felice anno nuovo a tutti”, la belle dichiarazione d’amore per i tifosi milanisti. Il laterale mancino francese non sarà a disposizione di mister Pioli per la gara contro il Benevento data la squalifica, e potrà riposarsi al meglio per il big match dell’Epifania in programma contro la Juventus a San Siro.

