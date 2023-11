Non solo Camarda: è record anche per Theo Hernandez | FOTO

" Théo Hernández è l'unico difensore ad avere segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A , il secondo nei Big-5 campionati europei nel periodo, dopo Achraf Hakimi. Supremazia". Una serata importante per Theo, che resta uno dei pilastri del Milan di Pioli. LEGGI ANCHE: Camarda è storia! E i social reagiscono al record del giovane del Milan

