Stella Rossa-Milan, il commento di Kalulu

Il difensore del Milan Pierre Kalulu ha commentato su Instagram il risultato finale di Belgrado di ieri sera (2-2 ndr): ecco le sue parole. “Contento del mio ritorno ma deluso dal risultato…”, ha scritto il classe 2000 ex Lione. Testa, dunque, al derby ora per il Milan visto che conti alla mano i rossoneri avranno solamente la rifinitura di domani per preparare al meglio la sfida alla squadra di Conte.