Spezia, parla Daniel Maldini: “Il mio nome non fa di me un calciatore”

Daniel Maldini, da pochi minuti, è un nuovo calciatore dello Spezia . Un trasferimento in prestito che servirà al classe 2001 a mettere nella gambe minutaggio prezioso per la sua crescita personale. Attraverso il profilo Twitter del club ligure il figlio d'arte ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore bianconero, mettendo i puntini sulle i in merito al suo cognome a dir poco pensate. Questo il video.

“Solo perché mi chiamo Maldini non vuol dire che sia nato calciatore. Anch’io devo correre, allenarmi e lavorare con impegno tutti i giorni. Quando scatto in area palla al piede seguo il mio destino. Io sono Daniel, io sono Maldini”. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>