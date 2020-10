ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Seconda giornata del gruppo H d’Europa League, Milan-Sparta Praga 3-0. Dominio assoluto in campo per i rossoneri, in gol Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot. Nel primo tempo Ibrahimovic ha sbagliato anche un rigore.

Altri tre punti fondamentali guadagnati dal Milan nel girone H d’Europa League: rossoneri primi nel girone a punteggio pieno. Dietro Lille e Celtic con 4 e 1 punto, a zero lo Sparta Praga. Ecco tutte le “esultanze social” dei giocatori rossoneri: