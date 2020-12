Sparta Praga-Milan, le immagini della partenza rossonera (Foto)

Sparta Praga-Milan, la partenza rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vigilia di Europa League per un Milan già sicuro della qualificazione ma in lizza per il primo posto nel girone H. Dopo la rifinitura mattutina, conferenza stampa per Stefano Pioli e Samu Castillejo. Ultimo step giornaliero la partenza alla volta di Praga, dove domani sera alle 21 i rossoneri affronteranno lo Sparta. Il club, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini della partenza della squadra. Calciatori sorridenti con sfondo natalizio in bella vista. Le foto.

