Social contro Donnarumma: “Siamo solo all’inizio Gigio”

Gigio Donnarumma è finito nel mirino dei social dopo i fischi ricevuti durante la sostituzione in Italia-Galles

E sui social il portiere della Nazionale è stato messo alla gogna: “I primi fischi ricevuti, non a San Siro, non dagli avversari, ma dai tifosi presenti allo Stadio Olimpico. Per una papera? No, semplicemente perché i piccoli uomini non piacciono a nessuno”, scrive un utente, a dimostrazione che è gran parte dell'Italia ad essersi schierata dalla parte della dirigenza del Milan. “Come professionista non si discute, è un fuoriclasse, ma come uomo sì. Non te ne puoi andare senza neppure dire grazie a chi ti ha allevato e a chi ti ha sempre sostenuto. Quando tornerà a San Siro sarà un tripudio di fischi. Statene certi”, un altro dei commenti. E ancora: “Sarà fischiato e trattato da miserabile in tutti gli stadi, per sempre, anche con la maglia della Nazionale”.