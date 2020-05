Siparietto social fra Inzaghi e Vieri: ecco di cosa si tratta

MILAN NEWS – Curioso siparietto social avvenuto ieri sera su Instagram fra Filippo Inzaghi e Christian Vieri. A far da padrone di casa era ‘SuperPippo’ che stava raccontando il suo infortunio alla rotula prima dei Mondiali del 2002.

Queste le parole di Inzaghi: “Ultima amichevole prima dell’inizio dei mondiali in Corea e Giappone. Ti ricordi che in campo eravamo io, te e Francesco Totti. Tu avevi fatto gol, poi segnai anche io. Facendo gol entrambi pensavamo di giocare la prima partita contro l’Ecuador. Poi però, dopo un tiro, mi uscì la rotula…”.

Irrompe allora Vieri: “Si perché volevi calciare da fuori aria, te lo dicevo io di non farlo (risata)”. Inzaghi allora conclude il racconto dicendo: “Se ricordi era l’anno in cui praticamente non avevo muscolo e mettevo un cerotto sotto il ginocchio e lo stringevo forte per far sì che non cedesse. Però poi recuperai dal problema alla rotula recuperai dopo pochi giorni”.

Nel frattempo, in casa Milan, tiene banco la questione riguardate Zlatan Ibrahimovic e il suo futuro. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>>

