Serie A, il match Fiorentina-Milan visto sui social | LIVEBLOG

Fiorentina-Milan, match del 28° turno di Serie A, è molto importante per le ambizioni Champions dei rossoneri. Ecco come la vivono i tifosi sui social

Fiorentina-Milan, match del 28° turno di Serie A, è molto importante per le ambizioni Champions dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli recupera Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer, ma deve fare a meno di diversi titolari come Davide Calabria, Ante Rebic e Rafael Leao. Attenzione alla Viola e soprattutto a Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 in orbita rossonera.