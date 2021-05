Serie A, il match Atalanta-Milan visto sui social | LIVEBLOG

Atalanta-Milan, 38° turno di Serie A, è l'ultima chiamata Champions League per i rossoneri. Ecco come vivono la partita i tifosi sui social

Atalanta-Milan, gara della 38^ giornata di Serie A, è l'ultima chiamata Champions per i rossoneri di Stefano Pioli. Il Diavolo deve fare a meno, ancora una volta, di Zlatan Ibrahimović. Per strappare il 'pass' per la prossima edizione della Champions League deve vincere al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, contro una squadra mai battuta sotto l'attuale gestione tecnica. Ecco come vivono la partita, in tempo reale, i tifosi del Milan sui social: i migliori meme e commenti su 'Facebook', 'Twitter' e 'Instagram'!