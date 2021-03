Scomparsa Guerini, il pensiero del Milan: “Vicini alla famiglia e alla Lazio”

Il mondo del calcio piange Daniel Guerini, Primavera della Lazio, che ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. Il messaggio del Milan

Nella giornata di ieri si è consumata una terribile tragedia in casa Lazio. Il giocatore della Primavera Daniel Guerini ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale consumatosi a Roma, in Via Palmiro Togliatti. Un violento scontro frontale con un'altra auto che non ha lasciato scampo al povero ragazzo, appena diciannovenne. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha scritto un messaggio di vicinanza alla famiglia e al club biancoceleste. Ecco il post.