Scomparsa Bryant, Theo Hernández: “Un’ispirazione per così tanti”

NEWS MILAN – Ieri, a Los Angeles, l’ex stella dei Lakers e dell’intera NBA, il cestista statunitense Kobe Bryant, è scomparso all’età di 41 anni in un tragico incidente in elicottero nel quale, oltre al ‘Black Mamba‘, hanno perso la vita altre otto persone, tra cui Gianna-Maria Onore, 13enne figlia di Bryant.

Oggi, attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter’, il terzino sinistro francese del Milan, Theo Hernández, ha voluto ricordare con un post Bryant, noto tifoso rossonero:

“Un’ispirazione per così tanti, riposa in pace Kobe. Mamba forever”, ha commentato Theo Hernández. Per il commosso ricordo del club rossonero sui social, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android