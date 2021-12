Schweinsteiger: “Ibrahimovic sa esattamente cosa fare. É uno dei migliori”

L'ex calciatore Bastian Schweinsteiger è intervenuto sui social per sottolineare la prestazione di Zlatan Ibrahimovic in Udinese-Milan

Bastian Schweinsteiger, ex calciatore di Bayern Monaco e Manchester United, non ha potuto fare a meno di sottolineare la prestazione di Zlatan Ibrahimović in Udinese-Milan. Lo svedese sa esattamente quello che deve fare ed è ancora uno dei migliori. Questo il suo intervento su Twitter: "Se c'è qualcuno nel calcio che sa esattamente cosa fare in campo, quello è Zlatan Ibrahimovic. Era ed è ancora uno dei migliori! Mi è piaciuto guardare Udinese-Milan".