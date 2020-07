Sampdoria-Milan, Calabria: “Super vittoria! Ora l’ultimo sforzo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine del match vinto dal Milan 4-1 contro la Sampdoria a Marassi, il terzino destro rossonero Davide Calabria ha commentato il risultato su Instagram. “Altra super vittoria ed ora l’ultimo sforzo. Chiudiamo al meglio questo campionato”, ha scritto il classe 1996 sui social. Calabria, per altro, è uscito malconcio dal campo ieri e potrebbe essere in forte dubbio per l’ultima sfida di campionato in programma sabato contro il Cagliari. In caso di forfait, Saelemaekers scenderà nel ruolo di terzino e Castillejo tornerà in campo dal 1′.

