Salvini su Ghali: “A San Siro mi ha fatto il dito medio come un indemoniato”

Non si placa la disputa tra Matteo Salvini e Ghali dopo la lite sulle tribune di San Siro in occasione del derby Milan-Inter. Dopo le parole del cantante, che ha dichiarato di non aver nessuna intenzione di far pace, arriva la replica social del leader della Lega. Queste le dichiarazioni: "Se questo ha voglia di litigare e di perdere tempo, lo faccia da solo. Allo stadio, invece di guardare la partita, mi urlava cose come "Assassino e razzista" facendomi il dito medio come un indemoniato. Mi spiace per lui se è così agitato. Ci sono cose più importanti di cui occuparsi e preoccuparsi, se vuole gli offro un caffè e ne parliamo, altrimenti amen. Pace e bene, viva l'Italia".