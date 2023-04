Roma-Milan, Tonali sui social: “Restiamo affamati” | NEWS

Il Milan pareggia per 1-1 sul campo della Roma . Un punto raggiunto sul fil di lana, ma che potrebbe essere fondamentale per la stagione. Rossoneri e giallorossi, infatti, restano appaiati al quarto posto, ultimo disponibile per qualificarsi alla prossima Champions League . Sandro Tonali ha postato il suo pensiero sui social.

"Restiamo affamati". Tonali suona la carica. Il Milan si giocherà tutta la stagione in queste tre settimane. Si parte con la sfida contro la Cremonese, per poi passare alla partita importantissima contro la Lazio. Dopo ci sarà la doppia sfida contro l'Inter in Champions League. LEGGI ANCHE: Biglietti Milan-Inter, come nel 2003: file e sacchi a pelo