Rescissione Eriksen, il Milan: “Peccato perdere grande uomo e avversario”

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha dedicato un messaggio a Christian Eriksen dopo la rescissione con l'Inter

È notizia di oggi la rescissione contrattuale di Christian Eriksen con l'Inter per noti motivi. Dopo i problemi cardiaci il calciatore danese non potrà continuare l'attività agonistica in Italia, ma lo farà, probabilmente, in patria. Una notizia che il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto commentare così: "Auguriamo il meglio a Christian per il suo futuro, è un peccato perdere un grande uomo e un grande avversario". Un messaggio doveroso e un in bocca al lupo per il futuro. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande attaccante.