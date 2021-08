Rebic carico dopo Real Madrid-Milan: “Due settimane al via della Serie A”

Ante Rebic è già carico in vista dell'inizio del campionato di Serie A. Il croato è subentrato nell'amichevole Real Madrid-Milan

Ante Rebic è già carico in vista dell'inizio del campionato di Serie A. Il croato è subentrato a Leao nell'amichevole Real Madrid-Milan, non risultando però particolarmente brillante. Dopo aver saltato i primi impegni a causa dell'Europeo, Rebic si è unito ai compagni ed è fiducioso ed impaziente in vista delle gare ufficiali della prossima stagione. Su Instagram, l'attaccante ha postato un messaggio a tal proposito: "Due settimane al via della Serie A".