Milan, Ravezzani: “Pioli perde sempre la stessa partita. Leao a un bivio”

Il Milan perde in casa del PSG. Una brutta sconfitta per i ragazzi di Stefano Pioli che non riescono ad entrare bene in campo e subiscono tre gol. Sono tantissimi i commenti e le reazioni nel post di Champions. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia e Antenna 3, ha postato sul social X alcune analisi sulla gara. Ecco il suo pensiero su Pioli.