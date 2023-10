Primavera Milan-Atalanta: presente anche Giorgio Furlani

Anche L'AD Giorgio Furlani, insieme a Vincenzo Vergine ha seguito da vicino la vittoria per 3-1 del Milan Primavera contro l'Atalanta

Il calciomercato non muore mai e gli osservatori del Milan continuano a lavorare. Anche il dirigente Giorgio Furlani , insieme a Vincenzo Vergine ha seguito da vicino la vittoria per 3-1 del Milan Primavera contro l' Atalanta, quest'oggi al Vismara . Ecco il post su X dei canali ufficiale del Diavolo.

Sono tanti i giocatori dei rossoneri che potrebbero presto fare il salto in prima squadra: pensiamo ai vari Zeroli, Simic e in prospettiva futura Camarda. Molti potrebbero presto seguire il cammino di Bartesaghi. Furlani e Moncada continuano con la sua ricerca dei giovani.