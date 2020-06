Pride Day, il Milan contro la discriminazione sessuale: il post

MILAN NEWS – ‘Love is Love‘. E’ con questa frase che il Milan si schiera contro ogni discriminazione sessuale in occasione del Pride Day. Così come accaduto spesso e volentieri con temi delicati, come il razzismo, il club rossonero si impegna a condannare qualsiasi forma discriminatoria che possa limitare la libertà e i diritti umani delle persone. Ecco il post:

“L’amore è amore. Il Milan sostiene la comunità LGBT contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale Buon Pride Day a tutti coloro che festeggiano”.

