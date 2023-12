‘L’ha parata Giroud’. Oli torna in porta? Il Milan ci scherza su | FOTO

Giroud è tornato in porta nell'allenamento del Milan a Milanello, mostrando una condizione fisica invidiabile. Ecco le foto dai social

Milan, ricordi Giroud in porta? Nella partita molto intensa tra i rossoneri e il Genoa, dopo il rosso a Maginan, Oli fu 'costretto' ad andare in porta a causa dei cambi finiti. Non solo fece bella figura, ma fu decisivo con un'uscita davvero bella e importante, regalando i tre punti al Diavolo. Che Oli ci abbia fatto l'abitudine? Ecco il post social del Milan.