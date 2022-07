Pistocchi: “In tanti sottovalutano il Milan Campione. Lotterà per vincere”

Dopo i movimenti di mercato di Inter e Juventus, in molti tendono a dare il Milan come terza forza della Serie A nonostante lo scudetto vinto poco più di due mesi fa. Il giornalista Maurizio Pistocchi , attraverso il proprio profilo 'Twitter', mette in guardia tutti e garantisce che i rossoneri lotteranno per vincere nonostante vengano al momento sottovalutati. Queste le dichiarazioni.

"In tanti sottovalutano il Milan Campione in carica: con Origi ha migliorato l’attacco, con Adli ha preso un centrocampista di talento che può fare tre ruoli, con De Ketelaere un trequartista che fa gol e assist, e ritrova Ibra, che è il leader dello spogliatoio. Lotterà per vincere". Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>