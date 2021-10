Pioli, premio per le 100 panchine: “Voglio farne minimo altrettante” (Video)

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato premiato da Paolo Maldini per le 100 panchine rossonere. Le parole dei protagonisti

In occasione della rocambolesca vittoria contro il Bologna, Stefano Pioli ha raggiunto il prestigioso traguardo delle 100 panchine con il Milan. Il club, come mostrato su Twitter, ha voluto premiare il suo allenatore con un meritato trofeo. Queste le dichiarazioni del direttore tecnico Paolo Maldini: "Volevamo solamente premiare Mister Pioli per le 100 panchine, sono passati due anni dal 20 ottobre 2019, Milan-Lecce. Tanti complimenti Mister, sono le prime di un numero che adesso è difficile calcolare . Siamo veramente contenti di questo traguardo, è un traguardo importante, complimenti Mister".

La risposta di Pioli: "Merito di tutti noi, di tutti voi. E non so se per qualcuno di voi sarà una minaccia, ma conto di farne minimo altrettante (ride, ndr). Grazie". Le Top News di oggi: il Milan offre il rinnovo a Theo Hernandez, l'annuncio di Juric sul futuro di Belotti e non solo