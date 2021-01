Parma, Conti su Instagram

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo tre anni e mezzo costellati dalla sfortuna, Andrea Conti saluta il Milan per approdare al Parma. La conoscenza di Roberto D’Aversa, suo allenatore ai tempi del Lanciano, ha fatto la differenza per un giocatore che vuole ripartire per ritornare ad alti livelli. L’ex rossonero, attraverso il proprio profilo Instagram, si è detto felicissimo di iniziare questa nuova avventura. Il post.