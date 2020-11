Pallone d’oro svedese, Ibrahimovic ringrazia così (Foto) / News

Ibrahimovic, il ringraziamento per il Pallone d’oro svedese

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dodicesimo Pallone d’oro svedese per Zlatan Ibrahimovic, che continua a vincere un premio largamente monopolizzato nel corso della sua carriera. L’attaccante del Milan, attraverso una ‘story’ Instagram, ha voluto ringraziare la federcalcio del suo Paese per l’importante riconoscimento. Poche parole per il fuoriclasse, che descrive con due ‘emoji’ la sua grande soddisfazione. La foto:

