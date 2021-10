Pallone d’Oro, le anticipazioni di ‘Marca’: delusione per Donnarumma

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha contribuito alla vittoria dell'Italia agli Europei con i rigori parati contro Spagna e Inghilterra

Dietro di lui, Lionel Messi (Barcellona/PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool) e Jorginho (Chelsea). Delusione per Gianluigi Donnarumma , portiere del PSG ed ex Milan , che, parando quattro rigori tra la semifinale contro la Spagna e la finale contro l'Inghilterra, ha contributo al successo della Nazionale Italiana di Roberto Mancini agli ultimi Campionati Europei .

Dato, infatti, in lizza per conquistare il trofeo, secondo la classifica diffusa da 'MARCA' sarebbe arrivato soltanto all'undicesimo posto, dietro Kylian Mbappé (PSG), N'Golo Kante (Chelsea), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United) e Kevin De Bruyne (Manchester City).