Oddo sul Coronavirus: “Giusto fermarsi. Bisogna responsabilizzarsi tutti”

ULTIME NEWS – Massimo Oddo, ex allenatore del Perugia ed ex giocatore – fra le altre – di Milan, Lazio e Napoli, è intervenuto sul suo profilo Twitter dicendo la sua sulle misure adottate ieri dal Governo che riguardano la sospensione della Serie A per combattere la diffusione del Coronavirus.

Oddo ha scritto il seguente stato: “Giusto così…è l’unica cosa da fare per responsabilizzarci e rendere tutti partecipi del problema che non era, forse, chiaro a tutti…”.

Nel frattempo il Milan ha deciso di interrompere gli allenamenti e di far restare a completo riposo i giocatori. Per scoprire fino a quando Stefano Pioli e la società hanno concesso ai calciatori di stare a casa continua a leggere >>

