Mondiali, Neymar mostra la condizione della caviglia sui social

Il Mondiale 2022 in Qatar è già entrato nella fase calda del torneo. Oggi sono andate in scena alcune partite del secondo turno dei gironi. Per il Brasile è arrivata una vittoria per 2-0 contro la Serbia, grazie alla magia in rovesciata di Richarlison. Ma i tifosi brasiliani non sono per nulla tranquilli. Questo per gli infortuni subiti da Danilo e soprattutto Neymar.