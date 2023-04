Napoli-Milan, le immagini dei festeggiamenti rossoneri | VIDEO

"Festa grande per i rossoneri: tantissimi cori per Theo che era stato bersagliato dai tifosi del Napoli". Nel primo video, i rossoneri vanno ad abbracciare il portiere Mike Maignan, che ha parato il rigore a Kvaratskhelia. Solo felicità e sorrisi per il Diavolo al fischio finale. Nel secondo, tutta la squadra compreso Pioli, canta e balla insieme alla Curva Sud, al coro di "Olè olè olè, Theo, Theo". Il francese ha vissuto una settimana molto tribolata, con insulti ricevuti sui social. Nell'ultimo video, i rossoneri saltano e festeggiano ancora con la Curva. Una festa continua per il Milan, che ora attende il prossimo avversario in Champions League. LEGGI ANCHE: Milan, Leao stella assoluta e decisivo in Champions: manca solo il rinnovo