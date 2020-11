Napoli-Milan 1-3, Bennacer: “Bella vittoria, bravi tutti” / News

Napoli-Milan 1-3, la soddisfazione di Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una crescita esponenziale da tutti i punti di vista, un giocatore semplicemente insostituibile. Dopo il suo arrivo al Milan, Ismael Bennacer ha convinto tutti sempre di più a suon di prestazioni di altissimo livello. L’algerino ha la capacità di unire quantità e qualità come pochi altri centrocampisti. Anche nel match contro il Napoli, il numero 4 rossonero è stato uno dei migliori in campo, giganteggiando in mezzo al campo con estrema personalità. Attraverso il suo profilo Instagram, Bennacer ha voluto fare i complimenti a tutta la squadra per la bella vittoria in trasferta. Ecco il post.