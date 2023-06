Morte Berlusconi, Ancelotti: “Rimane una riconoscenza infinita”

Quello di Ancelotti è solamente uno dei tantissimi messaggi di condoglianze che in questi minuti stanno riempiendo i vari mezzi di comunicazione, dai social media alle tv, passando per le radio. Tutti con l'intento di ricordare chi fosse Berlusconi, l'uomo che ha rivoluzionato la storia del calcio, politica e televisione. L'ex allenatore del Milan e il Cavaliere hanno contribuito entrambi nel rendere sempre più grande e vincente il club rossonero, portandolo sul tetto d'Europa per ben due volte nel 2003 e 2007 rispettivamente contro Juventus e Liverpool. Morte Berlusconi, tutte le news in tempo reale >>>