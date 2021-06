Morace: “Gattuso è contro ogni forma di discriminazione”

Carolina Morace, allenatrice della SS Lazio Women, ha difeso Gennaro Gattuso dalle accuse che gli sono state rivolte in queste ore

Carolina Morace, ex tecnico del Milan Femminile ed allenatrice della SS Lazio Women, ha difeso Gennaro Gattuso dalle accuse che gli sono state rivolte in queste ore. Una sorta di 'campagna contro' che è costata, di fatto, la non assunzione dell'ex leggenda rossonera alla guida del Tottenham Hotspur.