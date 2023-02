Monza-Milan, 150 in rossonero per Theo Hernandez: il post social

Il Milan si prepara di nuovo per una partita di Serie A. Tra poco, i rossoneri scenderanno in campo contro il Monza. Per il francese, Theo Hernandez, è la presenza numero 150 in rossonero. Il terzino si sta riprendendo dopo un 2023 davvero grigio, come ha anche ammesso lo stesso giocatore. Contro il Monza, il Milan punta alla terza vittoria consecutiva: per Theo Hernandez, capitano, è la 150esima presenza in rossonero. Ecco il Tweet celebrativo del Milan.