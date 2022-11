Mondiali, la Francia celebra Theo Hernandez: ecco i numeri

Theo Hernandez è uno dei terzini più forti e determinanti al Mondo. Dopo le grandi stagioni con il Milan, è stato notato e portato anche in Nazionale. All'inizio non veniva convocato con un gruppo coeso che era rimasto praticamente uguale dal Mondiale vinto in poi. Con la Francia sta già facendo grandissime cose e in questo inizio di Mondiali è senz'altro determinante per le vittorie dei transalpini.